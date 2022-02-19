Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ.

«Думаю, мы сыграли очень хорошо, — приводит слова Артеты Football.London. — В первом тайме у нас было очень много моментов, и в АПЛ нужно ими пользоваться. Думаю, нам надо быть довольными результатом«.

Тренер ответил, попадет ли лондонский клуб в топ-4 АПЛ.

«Впереди еще длинный путь, но мы стали чуть ближе к этому», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Арсенал» набрал 42 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Брентфорд» с 24 баллами остался на 14-й позиции.