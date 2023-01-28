Артета после поражения от «Манчестер Сити»: «В премьер-лиге будет совсем другой матч»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Думаю, что в премьер-лиге будет совсем другой матч с обеих сторон, возможно, с другим составом. Мы пытались бороться здесь и победить. Мы приехали, чтобы выиграть игру, но, к сожалению, нам этого не удалось. Надеюсь, следующий матч будет другим. У меня есть много времени, чтобы подумать и подготовиться к этой игре, как и у Гвардиолы. Мы проанализируем матч и постараемся сделать то, что лучше для нас: свести на нет наши проблемы и создать их сопернику, как мы всегда делаем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура АПЛ 15 февраля, начало — 22:30 мск.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков за 20 матчей. Они отстают от лидера АПЛ — «Арсенала» на 5 очков.