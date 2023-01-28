Полузащитник сборной Англии Мэддисон может перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон все еще может присоединиться к «Ньюкаслу» до закрытия трансферного окна, сообщает The Daily Express.

В этом месяце «Лестер» уже отклонил как минимум одно предложение по переходу 26-летнего игрока сборной Англии. Хотя ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с ним за 68 миллионов евро.

Действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. На чемпионате мира-2022 он был в заявке сборной Англии, но на поле не выходил.