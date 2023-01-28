Артета отказался говорить о продлении контракта с Мартинелли

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 1/16 финала Кубка Англии отказался обсуждать информацию о том, что нападающий Габриэл Мартинелли подписал новый контракт с клубом.

«Я не хочу сейчас говорить ни о ком из наших игроков», — цитирует Sky Sports Артету.

Ранее стало известно, что 21-летний Мартинелли может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала» с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.