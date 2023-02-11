Глава английских ВАР ошибся: в пользу «Челси» не назначен пенальти

В конце матча 23-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (1:1) арбитр Крэйг Посон ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу гостей после контакта мяча с рукой Томаша Соучека.

Интересно, что функции видеоарбитра в этой встрече выполнял Нил Суорбрик. Он завершил карьеру судьи в 2018 году, но возглавляет проект ВАР в АПЛ, обучает рефери и сам время от времени работает видеоассистентом.

Ни он, ни Посон не усмотрели нарушения правил в действиях футболиста «Вест Хэма», которые главный тренер «Челси» Грэм Поттер охарактеризовал как «хороший сейв».