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Сегодня, 21:10

Артета: «Победа заключается в том, что мы еще немного увеличили отрыв от второго места»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче 23-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1).

«Очень сложная игра. Мы знали это. Спасибо сопернику за то, как они бились. Но я думал, что мы доминировали и у нас были хорошие моменты. Они превратили эту игру в аттракцион с американскими горками.

Очень рад за Троссарда и команду, потому что он игрок, который может внести свой вклад в важные моменты. Я думаю, что сегодня он хорошо выступил. Мы могли использовать его талант.

Победа заключается в том, что мы еще немного увеличили отрыв от второго места. Когда вы выигрываете, вы выигрываете с небольшим отрывом. Но если вы не можете выиграть, вы не проигрываете. Я думаю, что команда сегодня показала хорошую игру», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» продолжает лидировать в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 21 матче 51 очко. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет шесть очков.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Микель Артета
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
14
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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