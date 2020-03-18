Футбольная ассоциация Англии не досчитается 100 миллионов фунтов из-за коронавируса
13:31
Пандемия коронавируса приведет к серьезным финансовым потерям для Футбольной ассоциации Англии, сообщают британские СМИ.
По данным The Times, организация потеряет около 100 миллионов фунтов. Ранее из-за сложившейся ситуации Евро-2020 перенесли на 2021 год. В Англии временно приостановлены все внутренние турниры
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
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