Футбольная ассоциация Англии не досчитается 100 миллионов фунтов из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к серьезным финансовым потерям для Футбольной ассоциации Англии, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, организация потеряет около 100 миллионов фунтов. Ранее из-за сложившейся ситуации Евро-2020 перенесли на 2021 год. В Англии временно приостановлены все внутренние турниры

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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