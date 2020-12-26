Футболистам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты
В качестве меры безопасности руководство «Вулверхэмптона» ограничило передвижение игроков, теперь им нельзя ходить в супермаркеты.
«Когда ситуация стала улучшаться, мы сказали игрокам: «Ладно, теперь вы можете ходить в магазины», — но сейчас вирус набирает обороты, появилась новая разновидность, которую все боятся. Мы снова запретили игрокам ходить за покупками», — цитирует главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту BBC.
С 10-го тура чемпионата Англии клубы, включая «Вулверхэмптон», стали допускать часть болельщиков на трибуны. К 15-му туру только «Ливерпуль» и «Эвертон» сохранили правило прохода фанатов на трибуны.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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