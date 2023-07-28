«Фулхэм» объявил о переходе из «Аякса» защитника Басси

«Фулхэм» подписал защитника Кэлвина Басси из «Аякса», сообщает пресс-служба клуба.

23-летний игрок подписал соглашение до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год. В этом сезоне Басси будет выступать под номером 3.

По ифнормации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 22,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Басси сыграл за «Аякс» 39 матчей, забил 1 гол и отадл 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.