«Арсенал» установил у домашнего стадиона статую в честь Арсена Венгера

Лондонский «Арсенал» установил памятник экс-тренеру команды Арсену Венгеру у домашнего стадиона «Эмирейтс».

«За 22 года работы Арсена в клубе он был главным тренером нашей команды в невероятных 1235 матчах и провел с нами самый успешный период нашей истории, изменив нашу идентичность своим видением того, как проводилась игра, и был признан создателем «современного Арсенала», — сказано в заявлении на официальном сайте «канониров».

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и по 7 раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.