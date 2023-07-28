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«Арсенал» установил у домашнего стадиона статую в честь Арсена Венгера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Статуя в честь Арсена Венгера.
Фото ФК «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» установил памятник экс-тренеру команды Арсену Венгеру у домашнего стадиона «Эмирейтс».

«За 22 года работы Арсена в клубе он был главным тренером нашей команды в невероятных 1235 матчах и провел с нами самый успешный период нашей истории, изменив нашу идентичность своим видением того, как проводилась игра, и был признан создателем «современного Арсенала», — сказано в заявлении на официальном сайте «канониров».

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и по 7 раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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