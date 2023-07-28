«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру в размере 20 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по защитнику Харри Магуайру, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонцы предлагали за 30-летнего англичанина 20 миллионов фунтов. «Вест Хэм» вряд ли сделает новое предложение после отклонения первого оффера.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.