«Фулхэм» намерен выкупит Лофтус-Чика у «Челси»
08:58
«Фулхэм» планирует выкупить у «Челси» полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Sun.
По информации источника, «дачники» довольны игрой 25-летнего англичанина и хотят сохранить его в команде на постоянной основе. В сезоне-2020/21 футболист выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Челси».
В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Фулхэм» 25 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14307038/chelsea-fulham-loftus-cheek-transfer/
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