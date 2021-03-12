Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Фулхэм» намерен выкупит Лофтус-Чика у «Челси»

08:58
Теги:

«Фулхэм» планирует выкупить у «Челси» полузащитника Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Sun.

По информации источника, «дачники» довольны игрой 25-летнего англичанина и хотят сохранить его в команде на постоянной основе. В сезоне-2020/21 футболист выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Челси».

В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Фулхэм» 25 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14307038/chelsea-fulham-loftus-cheek-transfer/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир