Эдегор: «С первого дня чувствую себя в «Арсенале», как дома»
07:46
Нападающий «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что доволен своим положением в лондонском клубе.
«Командный дух — на отличном уровне. Я очень доволен всем в «Арсенале». Мы — команда. Когда кто-то ошибается, мы все отрабатываем. Я чувствую себя в «Арсенале» как дома с первого дня, счастлив быть в этом клубе», — приводит Goal слова Эдегора.
Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-have-felt-at-home-since-day-one-odegaard-expresses-delight/b4ae4qidy81y1bu8m14xcys0v
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