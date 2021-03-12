Эдегор: «С первого дня чувствую себя в «Арсенале», как дома»

Нападающий «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что доволен своим положением в лондонском клубе.

«Командный дух — на отличном уровне. Я очень доволен всем в «Арсенале». Мы — команда. Когда кто-то ошибается, мы все отрабатываем. Я чувствую себя в «Арсенале» как дома с первого дня, счастлив быть в этом клубе», — приводит Goal слова Эдегора.

Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».