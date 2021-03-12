Защитник «Порту» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Наполи»

Защитник «Порту» Шансель Мбемба попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Tuttomercato.

По информации источника, английский клуб может купить 26-летнего футболиста из ДР Конго в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Сообщается, что на игрока также претендует «Наполи».

В сезоне-2020/21 Мбемба провел за «Порту» 33 матча, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 11 миллионов евро.