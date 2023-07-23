Кейн может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает Sky Sports.

По данным источника, клуб намерен этим летом купить футболиста и предложить ему хорошие условия.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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