Фукс покинет «Лестер» по окончании сезона
13:45
Защитник «Лестера» Кристиан Фукс покинет команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба «лис».
Клуб и 35-летний австриец приняли решение не продлевать сотрудничество.
#lcfc legend Christian Fuchs will leave the Football Club at the end of the 2020/21 season, after a hugely successful six years that has seen him lift the Premier League and FA Cup ??#ThankYouFuchs— Leicester City ? (@LCFC) May 21, 2021
Фукс выступал за «Лестер» с лета 2015 года. Вместе с командой он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
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