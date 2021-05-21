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Фукс покинет «Лестер» по окончании сезона

13:45
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Защитник «Лестера» Кристиан Фукс покинет команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба «лис».

Клуб и 35-летний австриец приняли решение не продлевать сотрудничество.

Фукс выступал за «Лестер» с лета 2015 года. Вместе с командой он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

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