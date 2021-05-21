Фукс покинет «Лестер» по окончании сезона

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс покинет команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба «лис».

Клуб и 35-летний австриец приняли решение не продлевать сотрудничество.

#lcfc legend Christian Fuchs will leave the Football Club at the end of the 2020/21 season, after a hugely successful six years that has seen him lift the Premier League and FA Cup ??#ThankYouFuchs — Leicester City ? (@LCFC) May 21, 2021

Фукс выступал за «Лестер» с лета 2015 года. Вместе с командой он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.