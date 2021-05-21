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Абрахам может перейти в «Лестер»

12:27
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Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Лестере», сообщает Daily Mail.

По данным источника, помимо «лис» 23-летним игроком также интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». «Челси» готов отпустить нападающего в другую команду за 46 миллионов евро.

Футболист является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока — 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html

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