Абрахам может перейти в «Лестер»

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Лестере», сообщает Daily Mail.

По данным источника, помимо «лис» 23-летним игроком также интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». «Челси» готов отпустить нападающего в другую команду за 46 миллионов евро.

Футболист является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока — 40 миллионов евро.