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Капитан «Лестера» Морган завершит карьеру по окончании сезона

14:16
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Капитан «Лестера» Уэс Морган решил завершить карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В составе «лис» 37-летний футболист выступал с 2012 года. За команду он провел 324 матча и забил 14 голов. В 2016 году он был капитаном «Лестера», когда команда выиграла чемпионат Англии.

В этом сезоне футболист участвовал в 10 матчах, включая победную игру в Кубке Англии с «Челси».

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