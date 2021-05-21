Капитан «Лестера» Морган завершит карьеру по окончании сезона

Капитан «Лестера» Уэс Морган решил завершить карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В составе «лис» 37-летний футболист выступал с 2012 года. За команду он провел 324 матча и забил 14 голов. В 2016 году он был капитаном «Лестера», когда команда выиграла чемпионат Англии.

В этом сезоне футболист участвовал в 10 матчах, включая победную игру в Кубке Англии с «Челси».