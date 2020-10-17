Фрэнк Лэмпард: «Во втором тайме с «Саутгемптоном» мы так и не вышли на прежний уровень»
Главный тренер «Челси»? Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 5-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).
— Это был лучший результат, который мы добыли в этом сезоне на данном этапе, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport. — Но «Саутгемптон» — хороший соперник, они давили на нас без мяча. Во втором тайме мы так и не вышли на прежний уровень. Мы можем лучше.
Второй гол Вернера с точки зрения команды был классным, но Тимо многое должен еще сделать. Нам нужно быть более твердыми и индивидуальными, ошибки дают шансы другим командам.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.