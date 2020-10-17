Фрэнк Лэмпард: «Во втором тайме с «Саутгемптоном» мы так и не вышли на прежний уровень»

Главный тренер «Челси»? Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 5-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

— Это был лучший результат, который мы добыли в этом сезоне на данном этапе, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport. — Но «Саутгемптон» — хороший соперник, они давили на нас без мяча. Во втором тайме мы так и не вышли на прежний уровень. Мы можем лучше.

Второй гол Вернера с точки зрения команды был классным, но Тимо многое должен еще сделать. Нам нужно быть более твердыми и индивидуальными, ошибки дают шансы другим командам.