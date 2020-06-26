Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фрэнк Лэмпард: «Трансфер Вернера не означает, что мы будем бороться за титул»

15:12
Теги:

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о подписании форварда Тимо Вернера.

— Я не скажу, что трансфер одного игрока означает, что мы будем бороться за титул, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport. — «Ливерпуль» и «Ман Сити» — одни из лучших команд в мире, если не лучшие. Мы знаем, кем мы являемся и где находимся в лиге, а так же что есть разница между нами. На тренировочном поле предстоит проделать большую работу, чтобы добиться побед, как они.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир