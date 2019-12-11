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Фрэнк Лэмпард: «Мы потеряли Азара. Именно такой игрок нужен «Челси»

11:48
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, какие позиции нуждаются в скорейшем усилении. Он подчеркнул, что клубу нужно компенсировать потерю Эдена Азара, ушедшего летом в «Реал».

— Я хочу изучить все потребности клуба. Но уже сейчас совершенно ясно, что если потеряли такого игрока, как Азар, то нужно искать на замену футболиста подобного типажа, — цитирует AFP Лэмпарда. — Он играл огромную роль в атаке «Челси». Я не думаю, что появление нового игрока атаки создаст проблемы нашим молодым нападающим. Я уверен, что они останутся с нами.

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