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Фрэнк Лэмпард: «Манчестер Сити» — пример для подражания, «Челси» в начале пути"

23 ноября 2019, 23:28

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:2). Лондонцы открыли счет в первом тайме, но дважды пропустили.

— Мы контролировали игру, проводили отличный матч, чувствовали, что ситуация под контролем, — цитирует BBC Лэмпарда. — Но с «Манчестер Сити» нельзя ничего полностью контролировать.

Нам не повезло в эпизоде с их первым голом, Рияд Махрез показал потрясающее мастерство во втором, и это изменило игру.

«Ман Сити» — пример для подражания. Мы находимся в начале пути.

Манчестер Сити — Челси

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