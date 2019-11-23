Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:2). Лондонцы открыли счет в первом тайме, но дважды пропустили.

— Мы контролировали игру, проводили отличный матч, чувствовали, что ситуация под контролем, — цитирует BBC Лэмпарда. — Но с «Манчестер Сити» нельзя ничего полностью контролировать.

Нам не повезло в эпизоде с их первым голом, Рияд Махрез показал потрясающее мастерство во втором, и это изменило игру.

«Ман Сити» — пример для подражания. Мы находимся в начале пути.