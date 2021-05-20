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Форвард «Вулверхэмптона» Хименес будет выступать в защитном шлеме до конца карьеры

16:46
Рауль Хименес. Фото Sky Sports.
Рауль Хименес. Фото Sky Sports.
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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес до завершения карьеры будет выступать в защитном шлеме, сообщает 20 мая Sky Sports.

Футболист получил травму в ноябре 2020 года в матче против «Арсенала», столкнувшись с защитником «канониров» Давидом Луисом. После столкновения у него была обнаружена трещина в черепе. Ожидается, что он вернется к тренировкам в июле перед началом сезона.

30-летний мексиканец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Вулвз» и забил три мяча.

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