Форвард «Вулверхэмптона» Хименес будет выступать в защитном шлеме до конца карьеры

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес до завершения карьеры будет выступать в защитном шлеме, сообщает 20 мая Sky Sports.

Футболист получил травму в ноябре 2020 года в матче против «Арсенала», столкнувшись с защитником «канониров» Давидом Луисом. После столкновения у него была обнаружена трещина в черепе. Ожидается, что он вернется к тренировкам в июле перед началом сезона.

30-летний мексиканец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Вулвз» и забил три мяча.