Защитник «Кардиффа» Бамба победил рак

Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба в своем Twitter рассказал, что излечился от неходжкинской лимфомы.

О том, что у 36-летнего футболиста рак, стало известно в декабре 2020 года.

«Всем привет! Сделаю короткое заявление: я больше не болен раком! Это невероятно радостная новость для меня и моей семьи», — написал Бамба в Twitter.

Hey everyone, just a quick message to inform you that I'm now cancer free ! It is of course an incredibly heartwarming news for my family and I, we are over the moon right now. I really want to thank each and everyone that has been supporting me, wether it's been with a comment, pic.twitter.com/7weE6JzCTa — Sol Bamba (@Sol14Bamba) May 20, 2021

Футболист прошел несколько курсов химиотерапии и в этом месяце вернулся на поле.