Защитник «Кардиффа» Бамба победил рак
15:45
Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба в своем Twitter рассказал, что излечился от неходжкинской лимфомы.
О том, что у 36-летнего футболиста рак, стало известно в декабре 2020 года.
«Всем привет! Сделаю короткое заявление: я больше не болен раком! Это невероятно радостная новость для меня и моей семьи», — написал Бамба в Twitter.
Футболист прошел несколько курсов химиотерапии и в этом месяце вернулся на поле.
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