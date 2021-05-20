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Защитник «Кардиффа» Бамба победил рак

15:45
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Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба в своем Twitter рассказал, что излечился от неходжкинской лимфомы.

О том, что у 36-летнего футболиста рак, стало известно в декабре 2020 года.

«Всем привет! Сделаю короткое заявление: я больше не болен раком! Это невероятно радостная новость для меня и моей семьи», — написал Бамба в Twitter.

Футболист прошел несколько курсов химиотерапии и в этом месяце вернулся на поле.

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