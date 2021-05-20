Лео Мессо будет играть за «Арсенал»
20 мая 2021, 23:27
10-летний кениец Лео Мессо будет выступать в академии «Арсенала», сообщает Marca. Новость стала объектом шуток из-за схожести имени и фамилии юного футболиста и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Источник указывает, что Мессо подписал контракт с академией «канониров». В сети опубликована его фотография с футболкой команды и девятым номером.
Среди сильных сторон мальчика называют хорошую игру левой ногой.
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