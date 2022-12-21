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Сегодня, 18:40

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря «Астон Виллы» Мартинеса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные дьяволы» ищут долгосрочную замену Давиду де Хеа, чей контракт заканчивается в июне 2023 года. У 30-летнего игрока соглашение с «Астон Виллой» до июня 2027 года, и, скорее всего, он не будет стоить дешево.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает Мартинеса на замену Мануэлю Нойеру, который получил травму.

Аргентинец выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года, в нынешнем сезоне он пропустил 27 голов в 24 матчах за команду и отыграл 8 встреч на ноль.

В турнире в Катаре футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех 7 матчах команды в турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Давид Де Хеа
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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