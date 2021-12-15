Фоден обратился к Агуэро: «Такая честь, что я был твоим товарищем по команде»
21:42
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отреагировал на новость о том, что нападающий Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру.
«Какая карьера... Такая честь, что я был твоим товарищем по команде. Всего наилучшего, Серхио, и спасибо за все», — написал Фоден в Twitter.
15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры. 30 октября он не смог доиграть матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1) из-за болей в груди. Ему диагностировали сердечную аритмию.
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