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Фоден обратился к Агуэро: «Такая честь, что я был твоим товарищем по команде»

21:42
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отреагировал на новость о том, что нападающий Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру.

«Какая карьера... Такая честь, что я был твоим товарищем по команде. Всего наилучшего, Серхио, и спасибо за все», — написал Фоден в Twitter.

15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры. 30 октября он не смог доиграть матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1) из-за болей в груди. Ему диагностировали сердечную аритмию.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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