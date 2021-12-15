Фоден обратился к Агуэро: «Такая честь, что я был твоим товарищем по команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отреагировал на новость о том, что нападающий Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру.

«Какая карьера... Такая честь, что я был твоим товарищем по команде. Всего наилучшего, Серхио, и спасибо за все», — написал Фоден в Twitter.

There are legends and then there are legends. What a career.. such an honour to have been your teammate. All the best @aguerosergiokun and thank you for everything ? pic.twitter.com/Wgvxdk0eDF — Phil Foden (@PhilFoden) December 15, 2021

15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры. 30 октября он не смог доиграть матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1) из-за болей в груди. Ему диагностировали сердечную аритмию.