Фердинанд назвал Райса лучшим полузащитником чемпионата Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе.

«Райс, возможно, лучший полузащитник чемпионата Англии. Он доминирует в играх и действует очень зрело. Он прекрасно управляет игрой.

Когда я выступал за «Вест Хэм», то считал, что могу подняться выше. Думал, что способен играть на более высоком уровне. Мне кажется, Деклан думает так же. Но зачем ему уходить из «Вест Хэма» сейчас? Они идут на третьем месте в таблице. Клубам придется выложить большие деньги, чтобы его заполучить», — приводит слова Фердинанда подкаст Presents FIVE.

В текущем сезоне 22-летний англичанин провел 15 матчей за команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.