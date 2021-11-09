Гвардиола — о Стерлинге: «Если «Барселона» заинтересуется кем-либо из наших игроков, они смогут их заполучить»
Гвардиола высказался об интересе «Барселоны» к Стерлингу
13:39
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Рахиму Стерлингу.
«Честно говоря, ничего об этом не знаю, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Если «Барселона» заинтересуется кем-либо из наших игроков, они смогут их заполучить. «Барса» продолжает оставаться привлекательной».
В нынешнем сезоне 26-летний англичанин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1458017576492183558
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