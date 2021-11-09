Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Рахиму Стерлингу.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Если «Барселона» заинтересуется кем-либо из наших игроков, они смогут их заполучить. «Барса» продолжает оставаться привлекательной».

В нынешнем сезоне 26-летний англичанин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Манчестер Сити».