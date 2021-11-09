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Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра

13:57
Поль Погба. Фото Getty Images
Поль Погба. Фото Getty Images
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил травму бедра на тренировке и покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 28-летний француз вернется в Манчестер, где пройдет углубленное медицинское обследование.

Отмечается, что полузащитник может пропустить от восьми до 10 недель.

В нынешнем сезоне Погба отдал семь результативных передач в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-en-direct-suivez-la-conference-de-presse-de-deschamps-avant-france-kazakhstan_LN-202111080277.html

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