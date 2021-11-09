Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил травму бедра на тренировке и покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 28-летний француз вернется в Манчестер, где пройдет углубленное медицинское обследование.

Отмечается, что полузащитник может пропустить от восьми до 10 недель.

В нынешнем сезоне Погба отдал семь результативных передач в 13 матчах.