Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра
13:57
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил травму бедра на тренировке и покинул расположение национальной команды, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 28-летний француз вернется в Манчестер, где пройдет углубленное медицинское обследование.
Отмечается, что полузащитник может пропустить от восьми до 10 недель.
В нынешнем сезоне Погба отдал семь результативных передач в 13 матчах.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-en-direct-suivez-la-conference-de-presse-de-deschamps-avant-france-kazakhstan_LN-202111080277.html
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