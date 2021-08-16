Фанаты «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг болельщиков «Тоттенхэма» после поражения

Фанаты «Манчестер Сити» после поражения в матче первого тура АПЛ от «Тоттенхэма» (0:1) сорвали радужный флаг с эмблемой «шпор», висевший в дальнем углу стадиона.

Флаг был вывешен представителями группы ЛГБТ-фанатов «шпор» под названием Proud Lilywhites.

Автором единственного гола стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который отличился на 55-й минуте.

Отметим, Гвардиола впервые за 13 лет проиграл на старте чемпионата.