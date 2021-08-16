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Сон Хын Мин: «Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше»

10:32
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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, видит ли себя в лондонском клубе через 10 лет.

«Если я останусь здесь еще на 4 года, то да. Но в футболе не стоит давать обещания. Я продлил контракт с «Тоттенхэмом», потому что не хотел никуда уходить. Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше. Но никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я буду стараться прибавлять с каждым днем», — цитирует Сон Хын Мина Sky Sports.

В матче первого тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Победный гол на счету японца.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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