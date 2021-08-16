Сон Хын Мин: «Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше»
10:32
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, видит ли себя в лондонском клубе через 10 лет.
«Если я останусь здесь еще на 4 года, то да. Но в футболе не стоит давать обещания. Я продлил контракт с «Тоттенхэмом», потому что не хотел никуда уходить. Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет или даже больше. Но никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я буду стараться прибавлять с каждым днем», — цитирует Сон Хын Мина Sky Sports.
В матче первого тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Победный гол на счету японца.
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