Гари Невилл уверен, что Кейн покинет «Тоттенхэм»

Экс-капитан «МЮ» Гари Невилл считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в скором времени покинет клуб. Футболистом интересуется «Манчестер Сити».

«Так как Кейна не было в заявке сегодня, а все остальные игроки сборной Англии выступали в эти выходные, можно сделать выводы. Если раньше я сомневался в его будущем, то теперь я думаю, что он точно уйдет», — цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний Кейн не покинет лондонцев, так как в «Тоттенхэме» считают, что «Манчестер Сити» слишком поздно начал действовать. До закрытия трансферного окна осталось 17 дней, поэтому «шпорам» будет сложно найти замену для ведущего нападающего.

Напомним, что англичанин не попал в заявку на матч первого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Сити».