Фабрегас считает, что у Езила нет лидерских качеств

Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас поделился мнением о полузащитнике "канониров" Месуте Езиле.

– У тебя либо есть лидерские качества, либо их нет, – цитирует Фабрегаса Goal. – Когда Езил играл в "Реале", он был окружен топ-игроками, в том числе одним из лучших в истории спорта – Криштиану Роналду.

Я не умаляю достоинств Месута, там он показывал топ-игру, но если ты делаешь небольшой шаг назад, ведьмы понимаем, что "Реал", "Барселона" и "Бавария" – это тройка лидеров клубного футбола, ты должен больше проявлять себя, потому что вокруг тебя уже не тот уровень.

Тебя покупают, чтобы ты стал лидером клуба. Но, на мой взгляд, у Езила этого нет. Я не тренируюсь с ним, но думаю, у него нет желания быть лидером.

В сезоне 2018/19 Месут Езил провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе лондонского клуба 30-летний немец выступает с 2013 года.