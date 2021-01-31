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Фабинью не поможет «Ливерпулю» в матче с «Вест Хэмом»

07:55
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Фабинью не сможет принять участия в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

«Все еще остается надежда на то, что его травма не так серьезна. Мы еще не получили финального заключения врачей, потому что Фабинью еще не сделал снимок. Он точно не сыграет с «Вест Хэмом», тут без шансов», — цитирует Goal Клоппа.

Фабинью пропустил матч 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1) из-за мышечной травмы. В сезоне-2020/21 27-летний бразилец провел 26 матчей за «Ливерпуль» и сделал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/no-chance-fabinho-will-play-against-west-ham-klopp/yf6ox9blwl4e1um0xvn297j5i

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