«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Кунде
06:18
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, сообщает The Mirror.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 22-летнего француза 60 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Кунде провел 27 матчей за «Севилью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-jules-kounde-transfer-23412864
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