«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Кунде

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, сообщает The Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 22-летнего француза 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 27 матчей за «Севилью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов фунтов.