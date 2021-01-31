Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета не знает, когда Обамеянг вернется в состав «Арсенала»

08:47
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, когда нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг вернется в состав команды.

«Мы вынуждены следовать протоколу безопасности, а протокол говорит, что Обамеянг сейчас не может быть вместе с командой. Нам нужно уважать это. У Пьера были семейные проблемы, ему нужно было уехать из расположения команды. Таковы обстоятельства. Я не знаю, когда он вернется в состав. Мы работаем с АПЛ по этому поводу. Сейчас Обамеянг на карантине», — цитирует Goal Артету.

В сезоне-2020/21 Обамеянг провел 20 матчей за «Арсенал», на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Форвард пропустил три последних встречи команды по семейным обстоятельствам.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-unsure-when-quarantined-aubameyang-will-return-to-arsenal-/14k85fzltcr9v1nap6q9602595

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир