Артета не знает, когда Обамеянг вернется в состав «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, когда нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг вернется в состав команды.
«Мы вынуждены следовать протоколу безопасности, а протокол говорит, что Обамеянг сейчас не может быть вместе с командой. Нам нужно уважать это. У Пьера были семейные проблемы, ему нужно было уехать из расположения команды. Таковы обстоятельства. Я не знаю, когда он вернется в состав. Мы работаем с АПЛ по этому поводу. Сейчас Обамеянг на карантине», — цитирует Goal Артету.
В сезоне-2020/21 Обамеянг провел 20 матчей за «Арсенал», на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Форвард пропустил три последних встречи команды по семейным обстоятельствам.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-unsure-when-quarantined-aubameyang-will-return-to-arsenal-/14k85fzltcr9v1nap6q9602595
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