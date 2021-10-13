Эвра рассказал о группе бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в WhatsApp

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что бывшие игроки клуба продолжают общаться после завершения карьеры.

«Многие футболисты после завершения карьеры больше всего скучают по всему, что происходит внутри команды. Я общался с Эдвином ван дер Саром, когда он закончил карьеру, и спросил его: «Как твои дела?» Он ответил: «Я очень скучаю по вам, парни», — приводит слова Эвра Daily Mail.

Он рассказал о группе бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в WhatsApp.

«Нам в «Манчестере» повезло. У нас все еще есть своя группа в WhatsApp. Группа очень активная, сообщения появляются каждые две минуты. В чате большинство футболистов из команды, которая одержала победу в Лиге чемпионов в 2008 году. Рио Фердинанд создал ее. Мы продолжаем общаться и смеяться. Это не просто команда, это как семья», — рассказал Эвра.

40-летний француз играл за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе английской команды он пять раз выигрывал чемпионат Англии и один раз — Лигу чемпионов.