Эвра рассказал о группе бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в WhatsApp
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что бывшие игроки клуба продолжают общаться после завершения карьеры.
«Многие футболисты после завершения карьеры больше всего скучают по всему, что происходит внутри команды. Я общался с Эдвином ван дер Саром, когда он закончил карьеру, и спросил его: «Как твои дела?» Он ответил: «Я очень скучаю по вам, парни», — приводит слова Эвра Daily Mail.
Он рассказал о группе бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в WhatsApp.
«Нам в «Манчестере» повезло. У нас все еще есть своя группа в WhatsApp. Группа очень активная, сообщения появляются каждые две минуты. В чате большинство футболистов из команды, которая одержала победу в Лиге чемпионов в 2008 году. Рио Фердинанд создал ее. Мы продолжаем общаться и смеяться. Это не просто команда, это как семья», — рассказал Эвра.
40-летний француз играл за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе английской команды он пять раз выигрывал чемпионат Англии и один раз — Лигу чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10087157/Manchester-Uniteds-2008-Champions-League-winners-WhatsApp-group-talk-day.html
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