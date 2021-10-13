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Тьерри Анри раскритиковал игру «Арсенала»

Тьерри Анри высказался об игре «Арсенала» в сезоне-2021/22
15:27
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Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри высказался об игре лондонской команды под руководством Микеля Артеты.

«Не знаю, движется ли команда в правильном направлении. Я был очень рад, когда мы обыграли «Тоттенхэм», но ждал, когда мы в гостях покажем хорошую игру с соперником, который хороши играет в пас. Вместо этого я увидел, что команда мучается. У команды нет плана «Б». Я не вижу этого», — цитирует Анри Mirror.

После 7 туров АПЛ «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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