Тьерри Анри раскритиковал игру «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри высказался об игре лондонской команды под руководством Микеля Артеты.

«Не знаю, движется ли команда в правильном направлении. Я был очень рад, когда мы обыграли «Тоттенхэм», но ждал, когда мы в гостях покажем хорошую игру с соперником, который хороши играет в пас. Вместо этого я увидел, что команда мучается. У команды нет плана «Б». Я не вижу этого», — цитирует Анри Mirror.

После 7 туров АПЛ «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.