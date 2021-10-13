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Врачи обнаружили у футболиста сборной Уэльса лимфому Ходжкина

13 октября, 19:22
Дэвид Брукс. Фото Twitter
Дэвид Брукс. Фото Twitter
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Врачи диагностировали у игрока сборной Уэльса Дэвида Брукса онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Об этом сам 24-летний полузащитник сообщил в Twitter.

«У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то что диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный. Уверен, что могу полностью восстановиться и вернуться к выступлениям», — написал игрок английского «Борнмута».

Брукс защищает цвета «Борнмута» с 2018 года. Футболист сыграл 39 матчей в английской премьер-лиге и провел 21 встречу за сборную Уэльса.

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Иван Шитик все материалы автора

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