Врачи обнаружили у футболиста сборной Уэльса лимфому Ходжкина

Врачи диагностировали у игрока сборной Уэльса Дэвида Брукса онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Об этом сам 24-летний полузащитник сообщил в Twitter.

«У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то что диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный. Уверен, что могу полностью восстановиться и вернуться к выступлениям», — написал игрок английского «Борнмута».

Брукс защищает цвета «Борнмута» с 2018 года. Футболист сыграл 39 матчей в английской премьер-лиге и провел 21 встречу за сборную Уэльса.