«Эвертон» заплатит 21 миллион евро за Корне

Полузащитник «Бернли» Максвел Корне продолжит карьеру в «Эвертоне». Как сообщает Foot Mercato, «ириски» готовы выплатить отступные, прописанные в контракте игрока в размере 21 миллиона евро.

Также на 25-летнего ивуарийца претендует «Вест Хэм». «Бернли» по итогам сезона вылетел в чемпионшип.

В прошедшем сезоне Корне сыграл в 26 матчах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.