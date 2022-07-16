Мартинес вылетел в Манчестер для перехода в «МЮ»

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес опубликовал в социальных сетях фотографию из самолета, на котором он с агентом отправился в Манчестер.

Как сообщает Sky Sports, «МЮ» заплатит за 24-летнего аргентинца 54 миллиона евро. Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта.

?? ???????? ! Lisandro Martinez et ses agents sont arriv?s ? Manchester pour finaliser son transfert ? United ! ?? pic.twitter.com/bbNOFKxbxP — BeFoot (@_BeFoot) July 15, 2022

Мартинес станет третьим игроком, которого подпишет «МЮ» при Эрике Тен Хаге, после Тайрела Маласии и Кристиана Эриксена.

В прошедшем сезоне Мартинес забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.