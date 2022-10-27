«Эвертон» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Поденсе

«Эвертон» заинтересован в подписании нападающего «Вулверхэмптона» Даниэля Поденсе, сообщает Football Insider.

по данным источника, агент игрока Жорже Мендеш уже подыскивает новый клуб для 27-летнего футболиста, чей контракт действует до лета 2024 года.

Поденсе в сезоне-2022/23 сыграл за «Вулверхэмптон» 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Он выступает за команду с 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальского игрока в 20 миллионов евро.