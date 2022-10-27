«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке «Ньюкасла» Гимарайнсе

«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в полузащитнике «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсе, сообщает TNT Sport.

По данным источника, эти три команды проявляют конкретный интерес к 24-летнему игроку и ждут решения футболиста по возможному продлению контракта с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что «сороки» хотят продлить соглашение полузащитника, которон действует до июня 2026 года.

В этом сезоне Гимарайнс сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.