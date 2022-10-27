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«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке «Ньюкасла» Гимарайнсе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в полузащитнике «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсе, сообщает TNT Sport.

По данным источника, эти три команды проявляют конкретный интерес к 24-летнему игроку и ждут решения футболиста по возможному продлению контракта с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что «сороки» хотят продлить соглашение полузащитника, которон действует до июня 2026 года.

В этом сезоне Гимарайнс сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://tntsports.com.br/melhorfuteboldomundo/Exclusivo-Real-Madrid-Chelsea-e-Liverpool-se-interessam-por-Bruno-Guimaraes-20221026-0007.html
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 Челси 11 6 3 2 16-11 21
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 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
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 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
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 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
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 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
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Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
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Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
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 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
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