Эмери может подписать в «Астон Виллу» нападающего «Вильярреала» Пино
Нападающий «Вильярреала» Йереми Пино может заинтересовать «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, инициатором трансфера является новый главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери, который начнет работу в клубе с 1 ноября. Ранее испанец возглавлял как раз «Вильярреал».
В этом сезоне 20-летний Пино провел за «желтую субмарину» 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|14
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|4
|5
|11-12
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13
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|12
|3
|4
|5
|10-25
|13
|
14
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
17
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
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|Нот. Форест
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|29.10
|00:00
|
Ливерпуль – Лидс
|- : -
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|- : -
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|30.10
|19:30
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|11
|1
|1
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