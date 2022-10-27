Эмери может подписать в «Астон Виллу» нападающего «Вильярреала» Пино

Нападающий «Вильярреала» Йереми Пино может заинтересовать «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, инициатором трансфера является новый главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери, который начнет работу в клубе с 1 ноября. Ранее испанец возглавлял как раз «Вильярреал».

В этом сезоне 20-летний Пино провел за «желтую субмарину» 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.