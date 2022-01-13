«Эвертон» согласовал аренду форварда «Астон Виллы» Эль-Гази с правом выкупа

«Эвертон» арендует нападающего «Астон Виллы» Анвара Эль-Гази, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний нидерландец уже прошел медицинское обследование, официально о сделке будет объявлено сегодня. Сообщается, что у «Эвертона» будет право выкупа игрока по окончании нынешнего сезона.

Anwar El Ghazi has signed his contract as new Everton player, deal sealed and here-we-go confirmed. Medical completed, official announcement will be today. ?? #EFC



El Ghazi joins on loan from Aston Villa. Buy option clause [not mandatory] is also included in the deal. pic.twitter.com/G23hPEThfh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022

В сезоне-2021/22 Эль-Гази провел 12 матчей за «Астон Виллу», на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.