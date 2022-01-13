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Роналду заступился за Рангника: «Он многое изменил всего за 5 недель, ему нужно время»

Роналду заступился за Рангника и заявил, что ему нужно больше времени в «Манчестер Юнайтед»
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержал главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

«Рангник многое изменил, хотя прошло всего 5 недель с момента, как он возглавил команду. Ему нужно время, чтобы донести свои идеи до футболистов. Да, на это нужно время, но я уверен, что Рангник хорошо справится. Мы знаем, что в последнее время показываем далеко не лучший футбол, но впереди много матчей, чтобы исправиться. После прихода Рангника мы стали лучше в определенных аспектах, но непросто сходу поменять менталитет игроков и стиль игры, изменить всю систему», — приводит Sky Sports слова Роналду.

Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября 2021 года. Предыдущим местом работы 63-летнего немецкого специалиста был «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком в 19 матчах.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12514613/cristiano-ronaldo-says-manchester-united-interim-boss-ralf-rangnick-needs-time-to-implement-his-ideas-at-old-trafford
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
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 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
13
 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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38 тур
1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
31.05 00:00
Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

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