Роналду заступился за Рангника: «Он многое изменил всего за 5 недель, ему нужно время»

Роналду заступился за Рангника и заявил, что ему нужно больше времени в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержал главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

«Рангник многое изменил, хотя прошло всего 5 недель с момента, как он возглавил команду. Ему нужно время, чтобы донести свои идеи до футболистов. Да, на это нужно время, но я уверен, что Рангник хорошо справится. Мы знаем, что в последнее время показываем далеко не лучший футбол, но впереди много матчей, чтобы исправиться. После прихода Рангника мы стали лучше в определенных аспектах, но непросто сходу поменять менталитет игроков и стиль игры, изменить всю систему», — приводит Sky Sports слова Роналду.

Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября 2021 года. Предыдущим местом работы 63-летнего немецкого специалиста был «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком в 19 матчах.