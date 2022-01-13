Тухель назвал великолепным достижением шестой кряду сезон с финалом на «Уэмбли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги отметил, что хочет чаще играть в финалах. «Синие» в шестом сезоне кряду сыграют в финале на «Уэмбли».

«Это великолепное достижение, и мы не должны стесняться говорить о том, что хотим выходить в финалы и выигрывать их. Тем не менее, нам не стоит быть излишне самоуверенными и ожидать побед в каждом турнире, в котором мы участвуем.

Мы наслаждаемся возможностью выступать за клуб с такими амбициями. Это уникальная возможность. Каждый, кто выступает за этот клуб, должен демонстрировать максимальную самоотдачу, и здесь не нужно что-то выдумывать. Это длительный процесс, и мы должны непрерывно работать над собой. В нашей команде собраны лучшие в своем деле, мы отдаем все силы на благо общего успеха, и иначе здесь нельзя", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.