«Эвертон» проведет новый раунд переговоров с Лэмпардом и Витором Перейрой

«Эвертон» проведет новый раунд переговоров с двумя претендентами на пост главного тренера

«Эвертон» проведет новый раунд переговоров с двумя претендентами на пост главного тренера. На этой неделе руководство клуба встретится с Витором Перейрой и Фрэнком Лэмпардом, сообщает Sky Sports.

Ранее с поста главного тренера «Эвертона» был отправлен в отставку Рафаэль Бенитес. Исполняющим обязанности главного тренера стал Данкан Фергюсон.

После 20 матчей «Эвертон» занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место.