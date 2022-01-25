«Челси» готовит предложение «Севилье» по Кунде

«Челси» предложит «Севилье» 46 миллионов фунтов стерлингов за защитника Жюля Кунде, сообщает The Guardian. Еще 4 миллиона «синие» будут готовы заплатить бонусами.

Лондонский клуб хочет заранее договориться о трансфере 23-летнего француза. В таком случае, Кунде переедет в Англию только летом.

В текущем сезоне защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.